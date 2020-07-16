Автодилеры начали выдавать госномера

Дилеры начали выдавать номера на новые машины спустя почти 7 месяцев после законодательного получения этой возможности. Пока что сервис нельзя назвать прибыльным.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей различных дилерских центров. Возможность выдавать номера в салонах появилась с 1 января этого года. Однако первое время сервис не работал, поскольку механизм взаимодействия с ГИБДД отсутствовал, а затем в ситуацию вмешались карантинные мероприятия.

Представители дилерских центров говорят, что сейчас услуга предоставляется не для прибыли автосалона, а для удобства клиентов, поскольку сервис имеет низкую маржинальность. Пока процесс не полностью отлажен, клиент получает автомобиль с номерами через 2-3 дня после оформления сделки.

Напомним, для предоставления этого сервиса дилер должен получить статус специализированной организации. Через портал "Госуслуг" в ГИБДД передаются подтверждающие осмотр авто документы. Автовладелец получает свидетельство о регистрации транспортного средства и номера прямо в салоне: обходится эта услуга в пределах 500 рублей.