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16.07.2020 20:08
Рубрика: Спорт

Богалий: Польховский имеет свою стратегию и видение работы с командой

Текст: Максим Домчев
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала решение правления Союза биатлонистов России одобрить на пост главного тренера сборной России по биатлону кандидатуру Валерия Польховского.
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

По мнению Богалий, которое она высказала в беседе с корреспондентом "РГ", решение правления СБР говорит о последовательной работе руководства российского биатлона.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Насколько я помню и понимаю, это решение было принято зимой 2020 года, подтверждено весной и еще раз озвучено сейчас. На лицо последовательная работа команды управления СБР. Знаю Валерия Николаевича как хорошего организатора и многолетнего наставника нашей команды. Думаю, что Польховский имеет свою стратегию и видение работы с командой для подготовки к главным стартам", - сказала Богалий.

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что для того, чтобы российские спортсмены выступили в следующем сезоне более успешно, в подготовке необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого из них.

"Считаю, что при грамотной персональной работе для каждого спортсмена, учитывающей индивидуальные особенности, слабые и сильные стороны, можно достичь необходимых результатов. Могу только пожелать успехов и удачи Валерию Николаевичу и всей команде, всегда готова помочь и поделиться своим опытом. Очень жду только позитивных новостей о нашем любимом виде спорта", - заключила Богалий.

Спорт Биатлон

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