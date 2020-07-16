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16.07.2020 08:16
Рубрика: В мире

Болсонаро примет присягу у нового министра по "удаленке"

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Президент Бразилии Жаир Болсонаро обнародовал результаты второго теста на COVID-19, который подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил лично во время прямой трансляции на своем канале в YouTube.

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"Я сдал анализы вчера утром, сегодня вечером пришли результаты - положительные на коронавирус. Я надеюсь, что в ближайшие дни я снова сдам анализы и, даст Бог, все будет хорошо, чтобы я в скором времени вернулся к работе", - сообщил президент.

Всю последнюю неделю Болсонаро находится на самоизоляции в своей резиденции в Бразилиа. Состояние его здоровья остается хорошим и позволяет ему продолжать работать в формате видеоконференции. В таком режиме он подписывает законы, а в четверг должен принять "удаленное" участие в официальной церемонии вступления в должность нового министра образования страны Милтона Рибейро.

О заболевании коронавирусом бразильский лидер сообщил седьмого июля. Однако, несмотря на плотный график работы и постоянные встречи с членами своего правительства, ни у кого из окружения Болсонаро COVID-19 так и не выявили. Отрицательный результат теста оказался у сыновей президента, его супруги и у дочери. Новый тип коронавируса был обнаружен только у председателя Федерации промышленности штата Сан-Паулу Паулу Скафа, с которым Болсонаро встречался за несколько дней до появления у него характерных симптомов.

С самого начала пандемии коронавируса бразильский лидер не воспринимал это заболевание всерьез. Он называл его "гриппчиком" и яростно выступал за скорейшее снятие карантинных ограничений, которые один за другим вводили главы регионов.

Ситуация вокруг возможного заболевания президента COVID-19 в марте, когда после его визита в США у 23 членов бразильской делегации был выявлен вирус, спровоцировала политический кризис в стране. В парламент было подано несколько десятков прошений о начале процедуры импичмента. Около половины из них связаны с тем, что, возможно будучи зараженным COVID-19, Болсонаро продолжал выходить к своим сторонникам, жать им руки и обнимать, подвергая их жизни опасности. В мае Верховный федеральный суд обязал администрацию президента опубликовать результаты тестирования главы государства на коронавирус. Тогда они оказались отрицательными.

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