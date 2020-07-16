Chery показала "изысканный" интерьер нового кроссовера для России

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro приедет в Россию до конца лета, а потому компания шаг за шагом знакомит потенциальных покупателей со своей новинкой. На этот раз представлен интерьер машины - и он не зря назван "богатым и изысканным". Действительно, новая "семерка" от китайской компании скорее ближе к премиальному Exeed, чем к остальным Tiggo, включая флагманскую "восьмерку".

Здесь будет три центра притяжения - виртуальная приборная панель, вынесенный экран мультимедиа на 10,25 дюйма и сенсорный блок управления климатом. Кстати, "зимний" пакет будет исчерпывающим - обогревом снабжены лобовое и заднее стекло, оба ряда сидений, форсунки, руль, зеркала. Кроме того, сам климат-контроль двухзонный, а еще имеется функция очистки воздуха в салоне. Атмосферная подсветка получила семь цветовых тем. Обещаны также система кругового обзора и беспроводная зарядка для гаджетов. Индикатор работы последней будет выводиться на "приборку".

Фото: Пресс-служба Chery.

"Комфорт при решении повседневных дел и наслаждение в длительных путешествиях обеспечат анатомические кожаные сидения с усиленной боковой поддержкой и электрическими настройками, в том числе и поясничного упора для сидения водителя", - рассказали в Chery.

Ранее компания рассказала о моторе для своей новинки. Это высокоресурсный наддувный двигатель 1.5 на 147 л.с. в паре с вариатором. Привод только передний. Отмечается, что Tiggo 7 Pro сможет разгоняться до 186 км/ч, причем на первую сотню потребуется 9,8 с. В загородном режиме машина использует 6,6 л топлива на 100 км, в городском - 10,8, в смешанном получается 8,2. При этом использовать можно даже 92-й бензин.

Известно, что Chery Tiggo 7 Pro и обычный Tiggo 7 будут продаваться в России параллельно. Только если "простая" "семерка" стоит от 1,2 до 1,4 млн рублей, то новая вплотную приблизится по цене к флагманскому Tiggo 8. А его, напомним, предлагают минимум за 1,6 млн рублей.