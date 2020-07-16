Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 1:

в подпункте 1:

в абзаце втором слова "в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности" исключить;

абзац шестой признать утратившим силу;

в подпункте 3:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;";

в подпункте 4:

в абзаце первом слово "сделки" заменить словом "операции";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";";

в абзаце четвертом слова "получение или" исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;";

дополнить новым абзацем восьмым и абзацем девятым следующего содержания:

"передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;";

абзац восьмой считать абзацем десятым;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.";

в) в абзаце втором пункта 14 цифры "50" заменить цифрами "10";

г) дополнить пунктами 16-18 следующего содержания:

"16. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

17. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

18. Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.";

д) абзац второй пункта 2 после слов "иным имуществом," дополнить словами "других юридических лиц, а также физических лиц";

е) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в уполномоченный орган с учетом следующих особенностей:

1) кредитные организации - в отношении операций, указанных в подпунктах 1 - 3 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 11, 12, абзацах первом и втором пункта 13, пунктах 14, 15, 16, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг - в отношении операций, указанных в абзаце четвертом подпункта 1, подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пункте 12, абзаце втором пункта 13, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

3) операторы инвестиционных платформ - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

4) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) и страховые брокеры - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце третьем подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

5) лизинговые компании - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах четвертом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

6) организации федеральной почтовой связи - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 17, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

7) ломбарды - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах втором, шестом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

8) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах шестом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

9) организаторы азартных игр - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах седьмом, восьмом подпункта 4 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

10) операторы лотерей - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце девятом подпункта 4 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

11) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

12) операторы по приему платежей - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

13) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

14) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

15) микрофинансовые организации - в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

16) общества взаимного страхования - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

17) негосударственные пенсионные фонды - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

18) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 12, 18, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 7:

а) в подпункте 4 пункта 1:

в абзаце первом слова "в пунктах 1 - 14" заменить словами "в пунктах 1 - 14,16 - 18";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом (наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности);";

абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем слова "идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого" заменить словами "идентификации физического или юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, по поручению и от имени которых", после слов "идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)," дополнить словами "код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),";

абзац седьмой считать абзацем восьмым и его после слов "идентификации представителя физического или юридического лица" дополнить словами "или иностранной структуры без образования юридического лица", после слов "идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)," дополнить словами "код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),";

абзац восьмой считать абзацем девятым и дополнить его после слов "идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)," словами "код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),";

б) в пункте 14-2 цифры "100 000" заменить цифрами "200 000";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 75 настоящего Федерального закона. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.";

3) абзац второй пункта 1 статьи 75 после слов "иным имуществом," дополнить словами "других юридических лиц, а также физических лиц".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "д" пункта 1, подпункт "б" пункта 2 и пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт "в" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин