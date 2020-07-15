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15.07.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Держите рубли в чистоте

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под обязательный контроль Росфинмониторинга
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Сведения о каждом почтовом переводе на сумму свыше ста тысяч рублей будут направляться в Росфинмониторинг. Соответствующий закон публикует "Российская газета".
Финансовая разведка проверит, не отправлено ли почтой грязных денег. Фото: РИА Новости Финансовая разведка проверит, не отправлено ли почтой грязных денег. Фото: РИА Новости
Финансовая разведка проверит, не отправлено ли почтой грязных денег. Фото: РИА Новости

Старые добрые почтовые денежные переводы не просто живы, но вполне успешно составляют конкуренцию банковским услугам. Столичные жители, конечно, привыкли ко всевозможным банкам-онлайн, когда финансовую помощь близким можно отправить буквально не вставая с дивана. Однако массы людей пользуются почтой и различными платежными сервисами для пересылки денег на расстояния. Большинство из них - честные граждане.

Фото: iStock
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В некоторых уголках России получить деньги можно только с помощью почты, потому что другие организации просто не имеют там своего представительства. Банкоматов там тоже нет. Почтовый перевод может быть доставлен лично в руки адресату. Если вы оплатите услугу доставки, почтальон принесет деньги туда, куда скажете.

При этом есть и специальные платежные системы, которые тоже считаются почтовыми. Их названия у всех на слуху. Отправить почтовый перевод можно как по стране, так и за границу. Поэтому почтовыми системами часто пользуются, например, мигранты, чтобы отправить домой заработанные деньги.

Ничего страшного, если человек посылает родным честно заработанные деньги, но перевод проверят

Теперь крупные почтовые денежные переводы будет проверять финансовая разведка. Ничего страшного, если деньги послал человек, который их заработал своим трудом. А получатели - его родные и близкие. Но если такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт.

Как рассказали в свое время в Росфинмониторинге, "антиотмывочная" система демонстрирует очевидное снижение объема сомнительных операций - в среднем на 20-30 процентов ежегодно.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

"По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации", - сообщили в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие. Кстати, принятым законом под контроль попадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации темных доходов.

При этом некоторые требования смягчаются. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием банковской карты обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 тысяч рублей. То есть при покупке бриллиантов на сумму меньше 200 тысяч, не придется показывать паспорт.

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