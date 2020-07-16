ДТП "паровозиком" на большой скорости показали на видео

Швейцарская компания, изучающая безопасность транспортных средств - Dynamic Test Center - показала, что происходит при ударе сразу нескольких припаркованных машин, в которые врезалась летящая на скорости 92,4 км/ч Opel Agila. У "виновника" ДТП на крыше дополнительно были закреплены листы дерева: авторы теста хотели проверить, насколько опасно столкновение с грузом на крыше.

Стоящие автомобили - это Renaul Twingo и Citroen Xsara. Удар Opel был совершен со 100-процентным перекрытием. В этой машине на месте водителя находился пристегнутый манекен: его серьезно заклинило после столкновения, а подушка безопасности у автомобиля не сработала.

Закрепленный на рейлингах груз от удара полетел вперед со скоростью 90 км/ч и прошелся по обеим припаркованным автомобилям. У Renault, на который пришелся основной удар, сильно деформировался пассажирский салон, особенно его задняя часть. Но передняя и боковая подушки безопасности сработали. У Citroen также раскрылись обе фронтальные подушки.