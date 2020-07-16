Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2020 09:12
Рубрика: Видео

ДТП "паровозиком" на большой скорости показали на видео

Текст: Майя Бирюкова

Швейцарская компания, изучающая безопасность транспортных средств - Dynamic Test Center - показала, что происходит при ударе сразу нескольких припаркованных машин, в которые врезалась летящая на скорости 92,4 км/ч Opel Agila. У "виновника" ДТП на крыше дополнительно были закреплены листы дерева: авторы теста хотели проверить, насколько опасно столкновение с грузом на крыше.

Фото: скриншот с twitter.com
Tesla сняла на видео момент угона Porsche с парковки

Стоящие автомобили - это Renaul Twingo и Citroen Xsara. Удар Opel был совершен со 100-процентным перекрытием. В этой машине на месте водителя находился пристегнутый манекен: его серьезно заклинило после столкновения, а подушка безопасности у автомобиля не сработала.

Закрепленный на рейлингах груз от удара полетел вперед со скоростью 90 км/ч и прошелся по обеим припаркованным автомобилям. У Renault, на который пришелся основной удар, сильно деформировался пассажирский салон, особенно его задняя часть. Но передняя и боковая подушки безопасности сработали. У Citroen также раскрылись обе фронтальные подушки.

"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
#авто