ЕГЭ по обществознанию и химии прошли без сбоев

На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, на ЕГЭ по химии - более 90 тысяч.

- Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля, -сообщает Рособрнадзор. - В пяти регионах (Астраханская, Пензенская области, Республики Мордовия, Карачаево-Черкесская и Тыва) проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Впереди у ребят осталось всего несколько экзаменов, плюс резервные дни - для тех, кто заболел или пропустил экзамен по другой уважительной причине.

20 июля - выпускники будут писать биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля - ЕГЭ по иностранным языкам - устная часть.

Выпускников рассаживают по одному за парту, зигзагом, на расстоянии 1,5 метра. В среднем в каждом классе - не более 8 человек. Перед каждым экзаменом в аудиториях проводится уборка, стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ находятся в масках и перчатках. 12 тысяч медработников измеряют температуру на входе в школы у выпускников и учителей.