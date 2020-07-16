Эксперт: Турция для сербов - партнер, но не друг

Новости

Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 20:52
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 20:46
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 20:44
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 20:24
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 19:56
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 19:52
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 19:38
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов 18:37
В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа 18:31
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19 18:26
ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе 18:24
Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка 18:09
ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 19:43
Рубрика: В мире

Эксперт: Турция для сербов - партнер, но не друг

Текст: Александр Борисов (Белград)
Назначение главным имамом мечети Айя-София - символа Стамбула, до недавнего времени являвшегося музеем, бошняка Ферруха Муштуэра является однозначным посланием президента Турции Реджепа Эрдогана государствам Балкан об активизации им политики неоосманизма, считает авторитетный сербский политический эксперт Драгомир Анджелкович.

"Эрдоган старается поддерживать прочные отношения с Сербией, однако при этом и не отказывается от своего подхода к стратегическому основательному проникновению на Балканы, то есть к усилению влияния в Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, везде, где присутствует мусульманское население и когда-то была Османская империя", - заявил Анджелкович в интервью агентству "Срна".

Фото: iStock/Recebin
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится

Он также подчеркнул, что "назначение человека с наших просторов имамом православной церкви, переделанной в мечеть, является серьезным посланием". "Нам не стоит сильно волноваться, но для нас это сигнал, чтобы мы не помышляли о том, что Турция нам друг, она таковым не является, - предупредил историк. - Она может быть партнером, но уж точно не другом".

Патриарх Сербский Ириней назвал превращение храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть "исторической несправедливостью", предложил разделить собор между мусульманами и христианами, сохранив за ним статус музея. "Храм достаточно просторен, чтобы там нашлось место для всех", - считает глава Сербской православной церкви.

Между тем

Действия Анкары нанесли серьезный удар по Константинопольскому патриархату и лично патриарху Варфоломею.

"По их имиджу и амбициям возглавить Православный Мир нанесен серьезный удар, - констатирует Союз православных журналистов. - Можно сколько угодно вспоминать о славном византийском прошлом, но реальность уже совсем другая. Может ли претендовать на главенство в Церкви иерарх, который не смог предотвратить превращение главного христианского храма в мечеть? Это не говоря уже о том, что православное вероучение признает главенство в Церкви исключительно за Иисусом Христом. Но имидж патриарха Варфоломея испортило не столько само превращение Святой Софии в мечеть, сколько красноречивое молчание патриарха в этом вопросе. Ведь о готовящемся решении было известно уже более месяца. За это время с протестами выступили все желающие, включая ЮНЕСКО, США, ЕС, Францию, Поместные Церкви и так далее. А патриарх Варфоломей молчал. И уже перед самым событием он заявил, что он "в шоке". А ведь все взоры были обращены на него, и если бы он проявил невиданную дипломатическую активность в этом вопросе, взывал бы ко всем правительствам и международным организациям, то вне зависимости от результата, его престиж и влияние в мире значительно выросли бы. Но патриарх молчал. И все знали, что причиной такого молчания была публикация в провластном журнале Ger?ek Hayat, в которой патриарха Варфоломея обвинили в участии в попытке госпереворота в 2016 году и тем самым прозрачно намекнули, что если он отважится идти против решений турецких властей, то может оказаться за решеткой. Все увидели механизм управления "вселенским" патриархом в действии. После такого сложно представить, что процесс утверждения главенства Константинопольского патриарха в православном мире будет продолжаться. Косвенно это повлияет и на процесс признания Поместными Церквями, так называемой Православной церкви Украины, которая, кстати, также не отважилась выступить с критикой Реджепа Эрдогана".

В мире Ближний Восток Турция В мире Европа Сербия Святая София стала мечетью

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса