Эксперт: Турция для сербов - партнер, но не друг

"Эрдоган старается поддерживать прочные отношения с Сербией, однако при этом и не отказывается от своего подхода к стратегическому основательному проникновению на Балканы, то есть к усилению влияния в Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, везде, где присутствует мусульманское население и когда-то была Османская империя", - заявил Анджелкович в интервью агентству "Срна".

Он также подчеркнул, что "назначение человека с наших просторов имамом православной церкви, переделанной в мечеть, является серьезным посланием". "Нам не стоит сильно волноваться, но для нас это сигнал, чтобы мы не помышляли о том, что Турция нам друг, она таковым не является, - предупредил историк. - Она может быть партнером, но уж точно не другом".

Патриарх Сербский Ириней назвал превращение храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть "исторической несправедливостью", предложил разделить собор между мусульманами и христианами, сохранив за ним статус музея. "Храм достаточно просторен, чтобы там нашлось место для всех", - считает глава Сербской православной церкви.

Между тем

Действия Анкары нанесли серьезный удар по Константинопольскому патриархату и лично патриарху Варфоломею.

"По их имиджу и амбициям возглавить Православный Мир нанесен серьезный удар, - констатирует Союз православных журналистов. - Можно сколько угодно вспоминать о славном византийском прошлом, но реальность уже совсем другая. Может ли претендовать на главенство в Церкви иерарх, который не смог предотвратить превращение главного христианского храма в мечеть? Это не говоря уже о том, что православное вероучение признает главенство в Церкви исключительно за Иисусом Христом. Но имидж патриарха Варфоломея испортило не столько само превращение Святой Софии в мечеть, сколько красноречивое молчание патриарха в этом вопросе. Ведь о готовящемся решении было известно уже более месяца. За это время с протестами выступили все желающие, включая ЮНЕСКО, США, ЕС, Францию, Поместные Церкви и так далее. А патриарх Варфоломей молчал. И уже перед самым событием он заявил, что он "в шоке". А ведь все взоры были обращены на него, и если бы он проявил невиданную дипломатическую активность в этом вопросе, взывал бы ко всем правительствам и международным организациям, то вне зависимости от результата, его престиж и влияние в мире значительно выросли бы. Но патриарх молчал. И все знали, что причиной такого молчания была публикация в провластном журнале Ger?ek Hayat, в которой патриарха Варфоломея обвинили в участии в попытке госпереворота в 2016 году и тем самым прозрачно намекнули, что если он отважится идти против решений турецких властей, то может оказаться за решеткой. Все увидели механизм управления "вселенским" патриархом в действии. После такого сложно представить, что процесс утверждения главенства Константинопольского патриарха в православном мире будет продолжаться. Косвенно это повлияет и на процесс признания Поместными Церквями, так называемой Православной церкви Украины, которая, кстати, также не отважилась выступить с критикой Реджепа Эрдогана".