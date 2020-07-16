Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург поделился своими ощущениями после вакцинации от коронавируса. По его словам, он чувствует себя прекрасно.

- Я (поставил себе вакцину - прим.) 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных, - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже в середине августа. Первые фазы тестирования прошли успешно: побочных явлений у участников не наблюдалось. Но еще предстоит проверить, насколько долговременным окажется иммунный ответ, полученный при вакцинации.