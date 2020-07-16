Как изменилось отношение россиян к каршерингу на фоне пандемии

Эксперты выяснили, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к каршерингу. Об этом говорит опрос "Авито Авто", который был проведен после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов. Результаты исследования оказались в распоряжении "РГ".

35% пользователей сразу вернулись к прежней частоте использования каршеринга, еще 20% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 20% россиян намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля и столько же - решили сократить частоту поездок на каршеринге.

Относительное большинство опрошенных - 30% - после завершения самоизоляции используют такси и каршеринг в одинаковом объеме. 25% респондентов отметили, что используют каршеринг чаще, чем такси, поскольку для них это выгоднее и удобнее. Противоположную позицию заняли 15% россиян. После пандемии 16% опрошенных считают поездку на каршеринге более безопасной, чем на такси. При этом 14% респондентов, наоборот убеждены, что безопаснее использовать такси.

Каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой. Из 10 000 респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом.

Больше 15 поездок на каршеринге в месяц совершают только 2% опрошенных. При этом доля совершающих более 15 поездок в месяц в 2 раза выше среди женщин, чем среди мужчин. От 5 до 15 раз ежемесячно используют каршеринг 4% респондентов, а 17% участников исследования совершают от 1 до 5 поездок в месяц.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет пользуются каршерингом чаще всего: в этой возрастной группе 7% респондентов отметили, что совершают больше 15 поездок в месяц.

Из тех, кто пользуется каршерингом, 9% тратят на услугу в месяц более 5000 рублей, 19% - от 3000 до 5000 рублей, 34% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 26% тратят на каршеринг ежемесячно от 500 до 1000 рублей. Менее 500 рублей в месяц на каршеринг тратят 9% опрошенных пользователей услуги.

Отвечая на вопрос о целях использования каршеринга, 27% респондентов отметили, что используют сервис для поездок на работу или учебу. 18% участников опроса указали, что пользуются каршерингом для поездок на дачу, почти столько же опрошенных (17%) используют каршеринг для поездок в аэропорт или на вокзал. Более половины (68%) респондентов используют каршеринг для поездок по городу в личных целях. Для осуществления волонтерской деятельности используют каршеринг 4% опрошенных, а грузовым каршерингом для перевозки крупногабаритных вещей пользуются 18% респондентов.