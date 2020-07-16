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16.07.2020 15:55
Рубрика: В мире

Как российским пранкерам удалось дозвониться до президента Польши

Текст: Ариадна Рокоссовская
В Польше разбираются, как могло случиться, что российские пранкеры свободно дозвонились до президента Анджея Дуды и беседовали с ним под видом генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. В своих ошибках поляки традиционно обвинили российские спецслужбы, хотя письмо с просьбой о разговоре от "Гутерреша" пришло с общедоступного почтового сервера.
Фото: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI POLAND OUT Фото: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI POLAND OUT
Фото: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI POLAND OUT

"Проще дозвониться до президента, чем в районную поликлинику", - шутят польские пользователи интернета после инцидента. В течение 12 минут пранкер морочил голову польскому лидеру. Например, он сообщил Дуде, что его главный соперник на выборах Рафал Тшасковский уже позвонил в ООН и сообщил, что в действительности это он выиграл выборы в Польше, спросил, не является ли польский экс-премьер и бывший глава Евросовета Дональд Туск представителями сексуальных меньшинств, и посоветовал президенту отпраздновать переизбрание на второй срок бутылочкой местной водки "зубровки". Причем до конца разговора Дуда с жаром убеждал "его превосходительство", что в Польше если и сносят советские памятники, то только "несколько", никто не притесняет ЛГБТ, а присоединение украинского Львова вовсе не является темой для обсуждения в его стране.

Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами

Как двум россиянам удалось дозвониться до главы соседнего государства - это главный вопрос, который интересует поляков. Глава МИД Польши признал, что к этому приложил руку дипломат в польском представительстве в Нью-Йорке. По информации, которую Onet подтвердили три независимых источника - в МИД Польши, в представительстве страны при ООН и в администрации президента, - просьба о телефонном разговоре поступила к директору бюро иностранных дел канцелярии президента Польши с общедоступного швейцарского почтового сервиса. По словам бывшего главы службы диппротокола польского МИД, за всю его дипломатическую карьеру он ни разу не сталкивался с тем, что просьба о переговорах на столь высоком уровне поступала бы по неофициальным каналам - по общедоступной электронной почте. "А уж ООН известна особенно тщательным соблюдением формальностей и протокола", "то, что случилось - это верх непрофессионализма", - цитирует его Onet. Но в администрации президента уверяют, что все сделали правильно: они запросили и получили из дипмиссии в Нью-Йорке двукратное подтверждение аутентичности запроса из ООН.

Несмотря на то что спецслужбы, которые проводят проверку, запретили посвященным в детали произошедшего высказываться на этот счет, журналистам удалось выяснить, что руководящая польским представительством в Нью-Йорке посол Иоанна Вронецка и ее заместители находятся в отпуске. Кто же именно подтвердил, что пранкер Вован - это генсек ООН, пока что неизвестно. Сами пранкеры рассказали в интервью местному таблоиду Fakt, что им помогло именно то, что президента массово поздравляли с переизбранием. "Обычно, когда звонишь на линию президента, чтобы поздравить с победой на выборах, его люди не могут проверить всех звонящих. В это время слишком много звонков. Думаю, поэтому нам было гораздо проще, чем если бы мы сделали это в какой-то другой день", - пояснил Алексей Столяров.

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