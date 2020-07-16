Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов

Широкий авторский жест анонсировал 16 июля народный артист России Филипп Киркоров, подтвердив после презентации своей звезды на аллее профессионального триумфа в Витебске, о котором рассказывал "СОЮЗ", что согласился дважды выступить в этом году на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар", информирует БЕЛТА.

"Купился на возможность выгулять костюмы, - полушутя признался артист. - Мне многие мои друзья, известные модельеры, прислали свои коллекции. А где их выгуливать?". По его словам, обычно на фестивалях он предпочитает выходить на сцену в один концертный блок. А на витебском форуме артист выступит дважды - в концертах торжественного открытия и закрытия. "Решил: выгуляю костюмы, даже успею переодеться перед вручением президентом государственной награды. А если считать сегодняшнее замечательное событие, пресс-конференцию, обед, репетиции, то даже восемь раз", - с удовольствием констатировал певец.

Кстати, журналистский пул отмечает, что во время "Звездного часа" Филипп Киркоров не единожды подчеркивал свое теплое отношение к Беларуси и "Славянскому базару". Говоря о своих планах в фестивальном Витебске, он уточнил, что собирается посетить краеведческий музей, познакомиться с выставкой портретов знаменитостей из монет могилевского художника Вадима Красовского, среди которых есть и изображение самого артиста. А на вопрос о том, откуда ему стало известно о выставке, просто ответил: "Интернет - великая вещь!".