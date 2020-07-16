Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня

Книга племянницы президента США Мэри Трамп о Дональде Трампе побила рекорды продаж первого дня. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление главы издания Simon&Schuster Джонатана Карпа.

Книга под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" поступила в продажу 14 июля. В первый день было продано более 950 тысяч копий книги в разных форматах, в том числе заказанных заранее. Всего в бумажном виде книгу напечатают тиражом в 1,15 миллионов экземпляров.

В своей работе Мэри Трамп, дипломированный психолог, делится своими воспоминаниями о дяде. По ее словам, глава Белого дома всегда демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Суд пробовал запретить печатать ее труды, но в итоге апелляционный суд это решение отменил.