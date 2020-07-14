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14.07.2020 04:40
Рубрика: В мире

Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о нем

Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS
Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS

Племянница нынешнего президента США теперь может свободно говорить о своей книге, посвященной Дональду Трампу. Судья Хэл Гринвал внес корректировки в постановление о временном запрете на публикацию книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Печатать или распространять данное произведение по-прежнему нельзя, а вот публично обсуждать - можно, информирует ТАСС.

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Ранее американские СМИ ознакомились с содержанием книги. Речь в ней идет не только о главе Белого дома. Автор пишет о "ядовитой" семье, которая якобы разрушила ее жизнь, и дает "едкие" характеристики почти всем ее членам, включая президента.

Мэри Трамп, психолог по образованию, назвала Трампа самовлюбленным человеком, поступки которого часто необъяснимы. "Домашние задания за него делала его сестра Мэриэнн, а в университете он активно дружил с умным парнем Джо Шапиро и платил ему за помощь при сдаче экзаменов", - это лишь небольшая часть "откровений" племянницы Дональда Трампа.

В мире США Дональд Трамп

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