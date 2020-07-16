Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему актер Александр Домогаров, у которого с МХАТом возникли трения, был заменен на "символ лихих 90-х" Гошу Куценко.

Напомним: речь идет о спектакле Кончаловского по одноименному киносценарию Бергмана "Сцены из супружеской жизни". При этом действие его перенесено в нашу страну.

"В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!" - лаконично заявил режиссер в комментарии "Вечерней Москве". Акцентируя, что с заменой актера и образ главного героя постановки "несколько изменится".

Главная женская роль в спектакле по-прежнему остается за Юлией Высоцкой, супругой Кончаловского.

С новым составом зритель увидит "Сцены из супружеской жизни" 2 октября.