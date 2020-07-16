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Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко

Новости
    16.07.2020, 11:43
Текст:   Олег Усков

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему актер Александр Домогаров, у которого с МХАТом возникли трения, был заменен на "символ лихих 90-х" Гошу Куценко.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: речь идет о спектакле Кончаловского по одноименному киносценарию Бергмана "Сцены из супружеской жизни". При этом действие его перенесено в нашу страну.

"В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!" - лаконично заявил режиссер в комментарии "Вечерней Москве". Акцентируя, что с заменой актера и образ главного героя постановки "несколько изменится".

Главная женская роль в спектакле по-прежнему остается за Юлией Высоцкой, супругой Кончаловского.

С новым составом зритель увидит "Сцены из супружеской жизни" 2 октября.

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