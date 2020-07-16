Кравцов: Принятие закона о воспитании не приведет к увеличению отчетности в школах

Усиление воспитательной составляющей в школах не приведет к увеличению отчетности, заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В четверг он принял участие в заседании комитета Госдумы по образованию и науке, на котором осуждались поправки ко второму чтению президентского законопроекта о воспитании в системе образования. В тексте документа, в частности, говорится, что воспитание обучающихся осуществляется на основе "включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы".

"Самый главный вопрос, не приведет ли данный законопроект к увеличению отчетности, созданию календарных планов"​​​, - отметил Сергей Кравцов. И заверил: "Это не приведет".

По словам главы ведомства, имеются в виду календарные планы, которые уже существуют в школах. "У нас есть федеральный календарь образовательных событий, отмечаются великие праздники. Они могут дополняться региональными особенностями, речь идет об этом", - пояснил он.

Министр предложил после принятия закона провести широкую разъяснительную работу об особенностях применения положений документа.

Поправки в закон об образовании в РФ, направленные на усиление воспитательной составляющей, были внесены в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 21 мая. В нем воспитание определяется как деятельность, "направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества". Законопроект развивает положения обновленного текста Конституции РФ.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года, в течение года школы должны будут привести свои образовательные программы в соответствие с новыми положениями о воспитательной работе.