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16 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления размера государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов"

Дата подписания 13 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон о новых правилах работы ломбардов

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; 2008, N 52, ст. 6218, 6227; 2009, N 29, ст. 3625; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 46, ст. 5918; 2011, N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 31, ст. 4319; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7578, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6689; 2016, N 11, ст. 1489; N 27, ст. 4178, 4179; N 49, ст. 6844; 2017, N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802; N 49, ст. 7307, 7318; 2018, N 1, ст. 14; N 28, ст. 4144; N 32, ст. 5094, 5095; N 47, ст. 7136; N 53, ст. 8412; 2019, N 22, ст. 2665; N 39, ст. 5371, 5374, 5375, 5376; N 48, ст. 6740; 2020, N 12, ст. 1647) следующие изменения:

1) подпункт 42 признать утратившим силу;

2) дополнить подпунктом 45 следующего содержания:

"45) за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов - 1 500 рублей;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин