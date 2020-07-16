Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления размера государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов"