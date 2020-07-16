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16.07.2020 15:29
Рубрика: Легковые авто

Маск построит завод Tesla с площадкой для вечеринок

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.twitter.com/elonmusk Фото: www.twitter.com/elonmusk
Фото: www.twitter.com/elonmusk

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в Twitter выложил изображение европейского производственного комплекса Gigafactory 4, возводимого в Бранденбу около Берлина.

И первое, что бросается в глаза - рекреационная зона на крыше здания с главным фасадом. Три четверти - устланная дерном открытая площадка с бассейном и кортом. Остальную площадь занимает крытое помещение, назначение которого сам Илон Маск отметил, как "ravecave" - дословно "пещера для рейв-вечеринок".

Фото: www.twitter.com/Arizona_DPS
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Возведение производственного комплекса Gigafactory 4 началось в мае 2020 года.

Его основной профиль - производство батарей для электромобилей Tesla и систем бесперебойного питания для зданий. Но, кроме того, там будут выпускать электромобили Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Производственный цикл будет включать сварку, окраску и сборку, без литейного цеха и штампового производства.

По плану выпуск электромобилей на Gigafactory 4 должен стартовать в июле 2021 года.

#Tesla