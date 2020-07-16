Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона

США в вопросе санкций против России перестали имитировать защиту прав человека и признались, что "Северный поток-2" - прямая угроза их бизнесу в Европе. Но проект будет завершен, несмотря на угрозы Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности", - написал он на своей странице "Вконтакте".

Однако по "Северному потоку-2" все названо своими именами, отметил Медведев, проект - прямая угроза американскому бизнесу, постакам дорогого сжиженного природного газа в Европу.

"Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", - продолжил он.

Замглавы Совбеза РФ уверен, что проект будет завершен. "Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей" - заключил Дмитрий Медведев.