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16.07.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Фургала

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, постановление Басманного суда об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения.

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Таким образом Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, которая просила изменить меру пресечения Фургалу на не связанную с арестом. Пока еще действующего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств амурских предпринимателей и покушении на убийство в 2004 и 2005 годах.

Он был задержан сотрудниками ЦСН ФСБ центрального аппарата СК РФ 9 июля в Хабаровске и сразу отправлен в Москву. 10 июля Басманный суд отправил Фургала под стражу в СИЗО на два месяца до 9 сентября.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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