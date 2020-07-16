Новая волна COVID-19 во Франции: Маски сделали обязательными

С 20 июля во Франции медицинские маски станут обязательными во всех закрытых общественных местах, включая, естественно, магазины, госучреждения и торговые центры. Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастанекс, выступивший в Сенате - верхней палате французского парламента.

Ранее планировалось, что эта мера, до сих пор обязательная исключительно на общественном транспорте, будет введена с 1 августа.

Однако французские власти решили перенести сроки в связи с тем, что в некоторых департаментах страны возникли новые очаги коронавирусной инфекции.

В частности, это произошло в шести городах департамента Мойен на западе страны, где за прошедшую неделю были выявлены более 300 случаев заражения.

По последним данным, жертвами COVID-19 во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 173 тысячи случаев заболевания.