n'RIS провел мастер-класс в Школе писательского мастерства

Коммерческий директор цифрового сервиса n'RIS Григорий Туринцев в ходе образовательного мастер-класса рассказал учащимся Школы писательского мастерства GetPublishED Pro о том, как устроены авторские и смежные права и почему в современных цифровых реалиях важно уметь защищать их.

По словам Туринцева, рынок тренингов и дополнительного образования постоянно растет. Вместе с тем авторы обучающих методик фактически исключены из защиты - сама методика не обладает патентоспособностью, а курсы стабильно утекают в Сеть. В таких условиях крайне важно защитить учебные материалы, а также способы формирования и предоставления информации и обучения. "Эффективность бизнеса связана не только с увеличением доходов, но и с оптимизацией затрат на защиту. Современные технологические сервисы позволяют недорого и быстро зафиксировать права на авторские материалы и отслеживать в автоматическом режиме правомерность распространения контента в Сети", - заявил эксперт.

GetPublishED Pro - это сообщество начинающих авторов, которые уже стали экспертами и профессионалами в своих отраслях, но нон-фикшн книгу пишут впервые.

В настоящий момент клуб объединяет около 100 человек, завершивших курс "Как написать и издать бестселлер". Среди членов клуба - профессиональные психологи, бизнес-тренеры и ораторы с огромным стажем, интересными и запатентованными методиками с почти готовыми рукописями. Клуб открылся в январе 2020 года. К настоящему моменту в нем выступили представители таких издательств, как "Эксмо", "Бомбора", "Питер", "Книжкин дом", "Феникс", "Альпина Паблишер".

Встречи в клубе проходят каждый вторник в 19:00 по московскому времени на платформе Zoom.

n"RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом, и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.