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16.07.2020 19:28
Рубрика: Бензин

Объемы продаж бензина и дизельного топлива на бирже будут увеличены

Текст: Сергей Тихонов
Минимальные объемы продаж нефтепродуктов на бирже будут увеличены - до 11% для бензина и 7,5% для дизельного топлива. С таким заявлением совместно выступили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ведомства не исключили возможное дальнейшее увеличение нормативов биржевых поставок, а также пришли к согласию о необходимости распространения этой обязанности на всех нефтепеработчиков, а не только занимающих доминирующее положение на рынке.

Также в дальнейшем предусмотрена ответственность за несоблюдение требований регулярности и равномерности продаж нефтепродуктов на бирже.

Фото: РИА Новости
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"Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности", - сказал министр энергетики России Александр Новак.

До 30 апреля этого года обязательный объем поставок на биржу составлял не менее 10% для бензина и 6% для дизельного топлива. Но из-за пандемии нормативы были снижены до 5% и 3% соответственно.

Запланированные ФАС и Минэнерго меры должны предотвратить рост оптовых цен на топливо, как произошло в конце июня этого года, что вызвало панику на бирже и спровоцировало некоторое увеличение розничных цен на АЗС. Причиной роста биржевых цен тогда стало стремительное восстановление спроса на автомобильное топливо после снятия карантинных ограничений, за которым не успевало производство.

Инициативы сторон будут реализованы в совместном приказе в кратчайший срок.

Кроме того, в сообщении Минэнерго сказано, что ведомства пришли к единой позиции по возможности отмены запрета импорта нефтепродуктов, но подробности пока не разглашаются.