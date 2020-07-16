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16 июля 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 14 июля 2020 года № 315 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив строку 4.8 раздела II в следующей редакции:

4.8 | Организация обеспечения лекарственными препаратами лиц с легкими формами заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с подозрением на новую коронавирусную инфекцию для их лечения на дому | Департамент здравоохранения Орловской области | по мере необходимости

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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