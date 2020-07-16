Указ губернатора Орловской области от 16 июля 2020 года № 316 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 16 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 16 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно";

3) подпункт "е" пункта 1 приложения 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"предварительных и периодических медицинских осмотров.

Данное ограничение не распространяется на работу дневных стационаров.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу с 20 июля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







