Отказ удалить запрещенную информацию может обойтись в миллионы рублей

Отказ удалить запрещенную к распространению в России информацию может дорого обойтись владельцам сайтов. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому штраф за бездействие или умышленное игнорирование требований Роскомнадзора может составить 4 млн рублей, а в отдельных случаях - даже 15 млн рублей.

Авторы инициативы - председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Они отмечают, что в законе о защите информации, принятом в 2006 году, есть норма об ограничении доступа к запрещенным данным. Однако, поясняют депутаты, "какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства".

По данным Роскомнадзора, на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тысяч фактов неудаления запрещенной информации, в том числе общественно опасной. К ней авторы законопроекта относят материалы с изображением детской порнографии, призывы к экстремизму, инструкции по изготовлению и использованию наркотиков, сведения о местах продажи психотропных веществ.

При этом нарушителями часто оказываются крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами России, отмечают депутаты. Так, с YouTube вопреки требованиям Роскомнадзора к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы с запрещенной информацией, с Twitter - 1 462 страницы, с Instagram - 1 435 страниц, с Facebook - 362 страницы.

Чтобы устранить пробел в законодательстве, Хинштейн и Боярский предложили внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью - о нарушении порядка удаления и ограничения доступа к запрещенной информации.

Законопроект касается в том числе таких ресурсов, как YouTube, Twitter, Instagram и Facebook

За невыполнение требований Роскомнадзора штраф для граждан может составить от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предельные суммы увеличиваются вдвое.

Еще более строгое наказание предусмотрено за отказ удалить информацию, содержащую призывы к экстремизму, детскую порнографию, сведения о способах изготовления и употребления наркотиков. Для граждан в этом случае штраф установят в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 до 8 миллионов рублей.

В случае повторного совершения правонарушения размеры административных штрафов возрастают. В частности, отказ ограничить доступ к общественно опасной информации может обойтись гражданину в сумму от 200 до 500 тысяч рублей, должностному лицу - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юридическому лицу - от 8 до 15 миллионов рублей.

"Предлагаемый законопроект будет способствовать соблюдению требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации со стороны провайдеров хостинга, владельцев сайтов и владельцев информационных ресурсов в сети "Интернет", - уверены авторы инициативы.