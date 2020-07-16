Памфилова: Если голосование станет многодневным, его надо переносить с сентября

Глава ЦИК Элла Памфилова считает сентябрь неудачным временем для проведения многодневного голосования. Об этом она заявила в четверг на заседании, посвященном дополнительным возможностям для избирателей в ходе Единого дня голосования 13 сентября.

Ранее она сообщила, что региональные избиркомы готовы уже в этом году провести голосование в два-три дня.

При этом Памфилова подчеркнула, что многодневное голосование создает определенные сложности для участковых комиссий.

"У нас почти 100 тысяч участков в 49 тысячах случаев - это школы, - напомнила глава ЦИК. - Если это пятница, суббота и воскресенье, то четверг тоже уходит (на подготовку)".

"Сейчас мы это отработаем в точечном режиме, но на будущее, если это перманентно будет в законе прописано, обязательно Единый день голосования надо переносить", - заявила Памфилова.

По ее словам, это сентябрь - "самый неудачный месяц" для многодневных выборов. В частности потому, что это начало учебного года, "а у нас много учителей в комиссиях".

"Об этом надо думать", - заключила глава ЦИК.