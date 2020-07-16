Песков назвал голословными обвинения России в хакерских атаках

Новости

В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должны быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов 18:37
В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа 18:31
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19 18:26
ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе 18:24
Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка 18:09
ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 17:47
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на "Славянском базаре в Витебске" 17:39
Захарова: Есть данные, что США тренируют боевиков в районе сирийского Ат-Танфа 17:33
В Калининграде задержали угрожавшего взорвать дом мужчину 17:32
Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" с 26 июля 17:31
Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом 17:31
Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 18:00
Рубрика: Власть

Песков назвал голословными обвинения России в хакерских атаках

Текст: Кира Латухина
В Кремле дали оценку обвинениям Лондона о якобе вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года и о сборе информации о разработках вакцины от коронавируса посредством хакерских атак.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года", - подчеркнул он.

Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в британский парламент, распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы. При этом он заметил, что "доказательств наличия широкомасштабной российской кампании по вмешательству в выборы нет". Кроме того, Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустил доклад, где утверждается, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить данные о вакцинах от коронавируса в Британии, США и Канаде.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации