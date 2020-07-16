Песков назвал голословными обвинения России в хакерских атаках

В Кремле дали оценку обвинениям Лондона о якобе вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года и о сборе информации о разработках вакцины от коронавируса посредством хакерских атак.

"Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года", - подчеркнул он.

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в британский парламент, распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы. При этом он заметил, что "доказательств наличия широкомасштабной российской кампании по вмешательству в выборы нет". Кроме того, Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустил доклад, где утверждается, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить данные о вакцинах от коронавируса в Британии, США и Канаде.