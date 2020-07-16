Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков

Российский футбольный союз объявил арбитров на полуфинальные матчи Кубка России, которые пройдут 19 июля. Матч "Зенит" - "Спартак", как и надеялся владелец красно-белых Леонид Федун, не будет судить Михаил Вилков.

Как сообщает сайт РФС, на встречу в Санкт-Петербурге назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут Валерий Данченко и Адлан Хатуев, резервным судьей - Станислав Васильев. Систему VAR решено доверить Евгению Турбину и его ассистенту Александру Богданову.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун в очередной раз нелестно высказался о судействе матчей его команды после возобновления сезона. Он даже придумал специальный хештег #СудитеСпартаккакЗенит, намекая на то, что арбитры явно по-разному относятся к двум клубам. Также Федун заявил, что если на полуфинал назначать Михаила Вилкова, то смысла на поле выходить нет вообще.

Стоит отметить, что в РФС ответственно подошли к назначению судей, не создавая ненужного ажиотажа перед игрой.

Другой полуфинальный матч между "Уралом" и "Химками", который пройдет в Екатеринбурге, будет обслуживать Сергей Лапочкин,. Его ассистентами стали Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко, резервным арбитром - Сергей Матюнин. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.