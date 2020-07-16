Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам - из командировки, отпуска, с учебы или после лечения. Чтобы сохранить для них условия налогообложения доходов, предлагается предоставить им право быть признанными налоговыми резидентами России, если они будут фактически находиться в России от 90 до 182 календарных дней включительно с 1 января по 31 декабря 2020 года, сказал министр. Фактически речь идет о сокращении срока пребывания в России для присвоения статуса налогового резидента с полугода до трех месяцев.

"Это позволит им сохранить неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов. Для получения статуса им нужно представить в налоговый орган заявление о признании соответствующего физического лица налоговым резидентом России в налоговом периоде 2020 года", - цитирует Силуанова пресс-служба Минфина. Это право позволит не допустить ухудшения налоговых условий для граждан из-за сложившейся ситуации с распространением пандемии, добавил глава Минфина.