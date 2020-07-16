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16.07.2020 14:40
Рубрика: Экономика

Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Текст: Роман Маркелов
Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с распространением коронавируса в мире, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам - из командировки, отпуска, с учебы или после лечения. Чтобы сохранить для них условия налогообложения доходов, предлагается предоставить им право быть признанными налоговыми резидентами России, если они будут фактически находиться в России от 90 до 182 календарных дней включительно с 1 января по 31 декабря 2020 года, сказал министр. Фактически речь идет о сокращении срока пребывания в России для присвоения статуса налогового резидента с полугода до трех месяцев.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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"Это позволит им сохранить неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов. Для получения статуса им нужно представить в налоговый орган заявление о признании соответствующего физического лица налоговым резидентом России в налоговом периоде 2020 года", - цитирует Силуанова пресс-служба Минфина. Это право позволит не допустить ухудшения налоговых условий для граждан из-за сложившейся ситуации с распространением пандемии, добавил глава Минфина.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство НДФЛ и налоговые декларации

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