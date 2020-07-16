Путин назвал главную задачу экономической политики

Сейчас самая главная задача экономической политики - восстановить уровень занятости, заявил президент России Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику", - констатировал Владимир Путин. Ситуация потребовала оперативных мер: нужно было подставить плечо отраслям экономики, бизнесу, сохранить доходы российских семей. "Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия - ощутимыми для граждан", - отметил глава государства. Но благодаря ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным резервам была возможность для принятия своевременных и точечных решений.

"Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали", - оценил Владимир Путин. И масштабы поддержки граждан и бизнеса во время пандемии стали для России беспрецедентными. Предпринятые меры позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. "И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается", - сказал президент. Так, в июне-июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. На восстановление реального сектора указывает и такой индикатор, как потребление электроэнергии - его значение приближается к докризисному.

Остаются сложности на рынке труда: безработица подросла - правда, в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах. Многие компании вернулись к нормальному режиму работы, но безработных все еще много: в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек.

"И сейчас самая главная наша задача экономической политики - восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", - заявил глава государства.

Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, подчеркнул президент.

Видео: RT