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16.07.2020 16:10
Рубрика: Легковые авто

Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Первый электромобиль румынского автопроизводителя Dacia, входящего в Renault, и потенциально один из самый дешевых электромобилей - пятидверный субкомпактный хэтчбек Spring - "засветился" в открытой базе данных европейского патентного ведомства.

Внешне серийный электромобиль от выставочного образца, показанного на прошедшей весной, отличается более обыденными бамперами, колесными дискам и оптикой.

Фото: Борис Захаров
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Dacia Spring не оригинальная разработка, а адаптированный под европейские стандарты электромобиль Renault City K-ZE, представленный с прошлого года на китайском рынке. И самые заметные отличия Dacia Spring от той машины - новая панель переда, несущая фирменную эмблему Dacia и укрывающая розетку для зарядки батареи, и оригинальные задние фонари со световыми элементами в форме знака "Y".

По части механики отличий от китайской машины не будет, под капотом установлен тот же 44-сильный электромотор, питаемый литий-ионной батареей на 26,8 кВт*ч, обеспечивающий запас хода до 200 км (по циклу WLTP). Полная зарядка батареи от 230-вольтовой бытовой электросети занимает 4 часа. Быстрая зарядка от терминала постоянного тока за полчаса восполняет 80% заряда.

В продажу в Европе Dacia Spring поступит впервые в начале 2021 года по цене ниже 15 000 евро, что делает его самым доступным электромобилем на рынке с закрытым кузовом и не менее чем 4 посадочными местами. С субсидиями на покупку электромобиля во Франции местным покупателям Spring обойдется даже дешевле 10 000 евро.

Фото: www.autoweek.nl
#Renault