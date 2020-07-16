Новости

Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных 10:15
На Среднем Урале число вакансий в металлургии выросло на 12 процентов 10:13
На Вятке возбудили дело по факту вспышки COVID-19 в детском лагере 10:05
Как "убили" один из первых прототипов ГАЗ-3105 "Волга" 10:00
В Омске вновь зафиксировали выбросы ядовитого газа 09:56
Собянин оценил возможность повторного введения карантина в столице 09:50
По Крымскому мосту прошел первый состав с авиатопливом 09:48
В Санкт-Петербурге откроется колоннада Исаакиевского собора 09:45
Автодилеры начали выдавать госномера 09:40
Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками 09:34
Число новых случаев COVID-19 в Москве сопоставимо с раннеапрельскими показателями 09:33
На Урале научились получать медицинский спирт из отходов 09:32
Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:29
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 09:25
По предложению Киргизии в ЕАЭС могут создать новый институт развития 09:21
Названы пять самых интересных маршрутов по Москве-реке 09:17
В Перми женщина попала под колеса своего автомобиля 09:17
ДТП "паровозиком" на большой скорости показали на видео 09:12
Россиянка Джоджуа добилась первой победы в UFC 09:10
ЦСКА договорился с "Сан-Лоренсо" о трансфере Гайча 09:10
В Хабаровске погибла майор полиции 09:05
Губернатор Охлахомы стал первым главой штата, заразившимся коронавирусом 08:33
В Бангладеш арестован владелец клиники за выдачу справок о COVID-19 08:27
Видео: иностранцев впечатлил едущий с грузом по реке КамАЗ 08:25
NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 09:17
Рубрика: Экономика

Названы пять самых интересных маршрутов по Москве-реке

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подборку из пяти самых интересных и популярных маршрутов на яхтах и теплоходах по Москве-реке составил комитет по туризму Москвы.

Круизы на судне "Князь Владимир" возобновят 19 июля

Первый их них - маршрут по центру города. Двухчасовое путешествие с видом на основные достопримечательности столицы включает интересную экскурсию и позволяет увидеть объекты архитектуры с необычного ракурса. За время прогулки открываются виды на Собор Василия Блаженного, Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и Воробьевы горы. Отправление и прибытие теплоходов проходит на причале "Новоспасский мост".

Второй маршрут, вокруг Золотого острова, даст возможность осмотреть все ключевые достопримечательности города, не сходя с теплохода. Кольцевой маршрут проложен по самому центру Москвы с прохождением уникального участка по Водоотводному каналу, недоступному для крупных судов. Обычно поездка занимает около часа, старт от причала "Зарядье" и далее мимо фонтанного комплекса на Водоотводном канале, Малого Москворецкого, Чугунного, Садовнического, Комиссариатского и Зверева мостов.

Третий маршрут начинается от "Троице-Лыково" и проходит в сторону "Москва-Сити" - самого сердца делового мегаполиса и одной из новых достопримечательностей города. Живописная акватория, удивительная архитектура зданий, контраст видов между началом и финалом маршрута и прохождение шлюзования в камере шлюза №9 Канала имени Москвы - все это оставит незабываемые впечатления. Продолжительность маршрута от полутора до трех часов.

Четвертая прогулка - романтическое вечернее путешествие от "Москва-Сити" в сторону Северного речного вокзала. Здесь можно посмотреть завораживающую подсветку зданий, виды Хорошевского и Живописного мостов, а также послушать увлекательную экскурсию о шлюзах, проходя их по уникальному судоходному участку канала, расположенному над Волоколамским шоссе. Продолжительность маршрута составляет около четырех часов. Стартует он от причала возле "Москва-Сити".

И пятая прогулка по маршруту "Коломенское-Печатники-Коломенское" предлагает насладиться видами на зеленые парки Москвы, а также пройти самый глубокий в Москве шлюз. Окончание маршрута запланировано в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское", откуда можно продолжить уже пешую прогулку по старинным садам и посмотреть на архитектурные памятники деревянного зодчества. Длится водное путешествие около 2,5 часов.

Напомним, что пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице 23 июня. Пассажирам в поездках следует пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию. На входе всем измеряют температуру. Стоимость поездок не менялась с прошлого года, минимальный билет для взрослого обойдется в 450 рублей.

В регионах Экономика Экономика Туризм Экономика Транспорт Экономика Транспорт Водный транспорт Москва Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками