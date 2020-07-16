Названы пять самых интересных маршрутов по Москве-реке

Подборку из пяти самых интересных и популярных маршрутов на яхтах и теплоходах по Москве-реке составил комитет по туризму Москвы.

Первый их них - маршрут по центру города. Двухчасовое путешествие с видом на основные достопримечательности столицы включает интересную экскурсию и позволяет увидеть объекты архитектуры с необычного ракурса. За время прогулки открываются виды на Собор Василия Блаженного, Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и Воробьевы горы. Отправление и прибытие теплоходов проходит на причале "Новоспасский мост".

Второй маршрут, вокруг Золотого острова, даст возможность осмотреть все ключевые достопримечательности города, не сходя с теплохода. Кольцевой маршрут проложен по самому центру Москвы с прохождением уникального участка по Водоотводному каналу, недоступному для крупных судов. Обычно поездка занимает около часа, старт от причала "Зарядье" и далее мимо фонтанного комплекса на Водоотводном канале, Малого Москворецкого, Чугунного, Садовнического, Комиссариатского и Зверева мостов.

Третий маршрут начинается от "Троице-Лыково" и проходит в сторону "Москва-Сити" - самого сердца делового мегаполиса и одной из новых достопримечательностей города. Живописная акватория, удивительная архитектура зданий, контраст видов между началом и финалом маршрута и прохождение шлюзования в камере шлюза №9 Канала имени Москвы - все это оставит незабываемые впечатления. Продолжительность маршрута от полутора до трех часов.

Четвертая прогулка - романтическое вечернее путешествие от "Москва-Сити" в сторону Северного речного вокзала. Здесь можно посмотреть завораживающую подсветку зданий, виды Хорошевского и Живописного мостов, а также послушать увлекательную экскурсию о шлюзах, проходя их по уникальному судоходному участку канала, расположенному над Волоколамским шоссе. Продолжительность маршрута составляет около четырех часов. Стартует он от причала возле "Москва-Сити".

И пятая прогулка по маршруту "Коломенское-Печатники-Коломенское" предлагает насладиться видами на зеленые парки Москвы, а также пройти самый глубокий в Москве шлюз. Окончание маршрута запланировано в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское", откуда можно продолжить уже пешую прогулку по старинным садам и посмотреть на архитектурные памятники деревянного зодчества. Длится водное путешествие около 2,5 часов.

Напомним, что пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице 23 июня. Пассажирам в поездках следует пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию. На входе всем измеряют температуру. Стоимость поездок не менялась с прошлого года, минимальный билет для взрослого обойдется в 450 рублей.