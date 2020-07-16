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16.07.2020 19:45
Рубрика: ПДД

Дорога к школе

Система безопасного передвижения детей по городу заработает в 2021 году
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156 (8210)
В 2021 году в городах может заработать система "Гусеница", которая позволит удерживать зеленый сигнал светофора до тех пор, пока группа школьников не перейдет дорогу. Эта разработка системы ГЛОНАСС уже апробирована в Курске и до конца года будет протестирована в Москве.
Зеленый сигнал светофора можно будет продлить через специальное приложение. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС Зеленый сигнал светофора можно будет продлить через специальное приложение. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
Зеленый сигнал светофора можно будет продлить через специальное приложение. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Сервис был задуман для того, чтобы обезопасить школьников, идущих на экскурсию по городу. Длительность зеленого сигнала светофора обычно рассчитывается исходя из скорости движения одного пешехода. Когда через дорогу переходит вереница людей, необходимо дополнительное время.

Фото: Александр Корольков/ РГ
"Умные" дороги, переходы и светофоры тестируют в нескольких городах России

"У сопровождающего группу детей воспитателя или преподавателя будет доступ к светофору через специальное приложение, установленное на смартфоне. "Гусеница" позволит сопровождающему подключиться к светофору через смартфон и нажать кнопку "Продлить". Тогда зеленый сигнал светофора будет гореть еще один период", - объяснил суть сервиса Ярослав Федосеев, официальный представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Гусеница" также может помочь переходить через дорогу пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Технически систему можно внедрить во всех крупных городах, где тестируется интеллектуальная транспортная система "Умный город", рассказал Федосеев. Более того, практически все работающие в России светофоры уже имеют цифровую технологическую основу. Для подключения "Гусеницы" достаточно установить на светофор дополнительное устройство. Именно так в регионах тестировали все "умные" дорожные сервисы, которые разрабатываются в рамках единой телематической платформы "Автодата", которая будет консолидировать информацию от всех участников дорожного движения и формировать оптимальный транспортный режим.

Интерес к "Гусенице" выказали Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Калининград и еще несколько регионов. Там внедрение сервиса начнется в следующем году. Повсеместное внедрение сервиса может занять 1-2 года.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Осталось определиться с порядком подключения к самому приложению. По словам Ярослава Федосеева, в ближайшее время будут разработаны ограничения для использования приложения, чтобы им не пользовались с хулиганскими целями. Приложение будет связно с системой аутентификации инфраструктуры V2X (система связи между участниками дорожного движения) и обеспечит безопасную передачу данных между учителем и дорожной инфраструктурой, пояснила Евгения Пономарева, представитель "Лаборатории Касперского", которая выступает консультантом проекта "Автодата" в области кибербезопасности.

В России сейчас тестируются и другие сервисы в рамках "Автодаты" - "зеленая волна" для избежания пробок, "умное дорожное покрытие" для предупреждения автовладельцев об опасностях на дороге и другие. Все это - часть инфраструктуты "умных дорог", основная цель которых - сделать дорожное движение максимально безопасным.