Возобновляются занятия "Московского долголетия" на открытом воздухе

Анастасия Ракова рассказала: "С начала пандемии нашей основной задачей было уберечь москвичей старшего поколения от инфекции. Почти три месяца они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения. Конечно, мы по максимуму постарались перевести активности "Московского долголетия" в онлайн формат, но для наших участников возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. Сейчас очень важно восстановить физическую активность, свою прежнюю форму, возвратиться к привычному образу жизни. Именно поэтому с 1 августа мы частично возобновляем занятия спортом на свежем воздухе в рамках проекта. Для этого подобрано почти 200 объектов - это спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории".

В программу занятий включены в первую очередь общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, танцы, гимнастика, цигун и зумба. Записаться на бесплатные занятия можно в ближайшем Центре социального обслуживания населения города.

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева отметила важность возобновления программы: "Мы и раньше с экспертами говорили об уникальности и ценности проекта "Московское долголетие", о том, как он продлевает жизнь москвичам старшего возраста. Особенно сейчас, в условиях выхода из карантина, когда представители старшего поколения продолжительное время провели дома в самоизоляции, очень важно постепенно вовлечь их в коллективные занятия со специалистами. То, что теперь проект "Московское долголетие" снова возобновляет свою работу на свежем воздухе - это отличная новость. Моя самая высокая оценка и этому проекту, и событию".

Полный перечень площадок и проводимых на них видов активностей в ближайшее время будет опубликован на сайте mos.ru/age. Департамент труда и соцзащиты подчеркивает: сохраняются и дистанционные онлайн-занятия по творческим и образовательным направлениям проекта "Московское долголетие".

Напомним, с 16 марта в связи с угрозой распространения в Москве коронавируса временно была приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие". За время самоизоляции почти 25 тысяч участников проекта перешли на дистанционное обучение и продолжили занятия со своими преподавателями в онлайн-формате. Самым популярным направлением стали физические активности - 56%, четверть участников выбрали образовательные направления, а творчеством занималось 19% участников.