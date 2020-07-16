Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможном сбросе воды из Можайского водохранилища. Дожди в Подмосковье идут третьи сутки подряд, власти опасаются повторения ситуации, случившейся несколько дней назад в Рузе, когда река вышла из берегов и потекла по новому руслу, снося частные жилые дома.

Ситуация в Можайске находится под контролем, на недопущение потопа мобилизованы все службы. Однако готовиться нужно к любому развитию событий. "Поэтому просим жителей Можайского городского округа, которые живут недалёко от рек и водоёмов, быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи", - обратился Андрей Воробьев к жителям округа в соцсети Instagram.

Губернатор выразил надежду, что до эвакуации дело все же не дойдёт и обещал информировать жителей о текущей ситуации и обо всех дальнейших действиях властей.