Новости

Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
Аляска оставит памятник Баранову у себя, несмотря на предложение России 16.07.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 16.07.2020
Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 16.07.2020
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 16.07.2020
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 16.07.2020
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 16.07.2020
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 16.07.2020
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 16.07.2020
Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 16.07.2020
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 16.07.2020
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 16.07.2020
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 16.07.2020
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 16.07.2020
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 16.07.2020
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 16.07.2020
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 16.07.2020
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 16.07.2020
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 16.07.2020
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 16.07.2020
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 16.07.2020
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 16.07.2020
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 16.07.2020
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 16.07.2020
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 23:56
Рубрика: Происшествия

Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможном сбросе воды из Можайского водохранилища. Дожди в Подмосковье идут третьи сутки подряд, власти опасаются повторения ситуации, случившейся несколько дней назад в Рузе, когда река вышла из берегов и потекла по новому руслу, снося частные жилые дома.

Фото: Игорь Курашов/РГ
Воробьев: Все пострадавшие от стихии жители Рузы получат компенсации

Ситуация в Можайске находится под контролем, на недопущение потопа мобилизованы все службы. Однако готовиться нужно к любому развитию событий. "Поэтому просим жителей Можайского городского округа, которые живут недалёко от рек и водоёмов, быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи", - обратился Андрей Воробьев к жителям округа в соцсети Instagram.

Губернатор выразил надежду, что до эвакуации дело все же не дойдёт и обещал информировать жителей о текущей ситуации и обо всех дальнейших действиях властей.

В регионах Происшествия ЧП Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты