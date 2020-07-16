Двигатели самолета МС-21 начали испытывать в "бассейне" на взлетной полосе

Для этих испытаний на аэродроме "Ульяновск-Восточный" смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры "бассейна" обеспечивают нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний. Несколько дней МС-21-300 будет выполнять пробежки по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги.

Зачем это нужно? Необходимо подтвердить, что вода не нарушает работу маршевой и вспомогательной силовых установок движущегося лайнера, не повреждает элементы конструкции, систем и оборудования самолета. Весь ход испытаний фиксируется комплексом бортовых измерений воздушного судна, системой видеокамер, установленных на земле и на самолете, а также представителями сертификационных центров и специалистами корпорации "Иркут".

Испытания проводятся в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам летной годности.

Справка "РГ"

МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом, отмечают эксперты, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний.