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16.07.2020 16:05
Рубрика: Экономика

Двигатели самолета МС-21 начали испытывать в "бассейне" на взлетной полосе

Текст: Наталия Ячменникова
Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) начала испытания самолета МС-21-300 по защите от попадания воды в двигатели. Это делается для того, чтобы подтвердить возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.

Для этих испытаний на аэродроме "Ульяновск-Восточный" смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры "бассейна" обеспечивают нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний. Несколько дней МС-21-300 будет выполнять пробежки по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги.

Фото: www.irkut.com
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Зачем это нужно? Необходимо подтвердить, что вода не нарушает работу маршевой и вспомогательной силовых установок движущегося лайнера, не повреждает элементы конструкции, систем и оборудования самолета. Весь ход испытаний фиксируется комплексом бортовых измерений воздушного судна, системой видеокамер, установленных на земле и на самолете, а также представителями сертификационных центров и специалистами корпорации "Иркут".

Испытания проводятся в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам летной годности.

Справка "РГ"

МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом, отмечают эксперты, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Лайнер МС-21

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