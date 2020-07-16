В детском лагере под Кировом коронавирус выявили еще у 35 детей

В детском оздоровительном лагере "Юность" в Кировской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 35 детей. Об этом сообщили "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ребят поместили в инфекционный госпиталь. Остальные дети и сотрудники лагеря находятся на карантине.

Напомним, ранее COVID-19 в лагере обнаружили только у одного ребенка. По факту вспышки инфекции в лагере следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным на 16 июля в Кировской области выявлен 4061 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 3208 человек выздоровели, 51 умер.