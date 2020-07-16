Фотоснимок, опубликованный в "Российской газете", помог вспомнить биографию жителя Саратова - участника взятия Берлина в 1945 году.

Вырезка из газеты

В редакцию "РГ" позвонила дочь участника штурма Берлина Василия Усачева. Жительница Саратова увидела в номере нашей газеты, посвященном празднованию Дня Победы, снимок, который известный военный фотокорреспондент Анатолий Морозов сделал 9 мая 1945 года. На этой фотографии стоящий спиной к зрителю солдат с перекинутым за спину автоматом расписывается на стене рейхстага: "9.5.45. Усачев".

-Я, когда увидела снимок в газете, сразу его узнала, потому что в папке с документами, которая осталась после смерти родителей, лежала вырезка из какой-то газеты с такой же фотографией, - рассказала Галина Васильевна.

Отец нашей читательницы - ефрейтор Василий Андреевич Усачев, прошел всю войну начиная с 1941 года и закончил ее в Берлине. В семье бережно все эти годы хранилась и грамота "участнику взятия Берлина", подписанная командующим Первой гвардейской танковой армией, которая штурмовала вражескую столицу, генерал-полковником Михаилом Катуковым.

Как вспоминают родственники, во время войны саратовец служил водителем на грузовике "Студебеккер" в автотранспортном полку в танковой армии.

На сайте "Память народа" отыскались копии архивных наградных документов Василия Усачева. "За образцовое выполнение задания командования по доставке боеприпасов действующим частям и проявленное при этом мужество награжден медалью "За отвагу". "16 марта 1945 года со станции Остромецко на станцию Реблин доставил специальный груз на 10 часов раньше срока... За проявленное мужество и героизм награжден второй медалью "За отвагу", ранее награжден медалью "За боевые заслуги". По фронтовым дорогам под обстрелами и бомбежками со своими опасными грузами Василий Усачев проехал, как сказано в одном из документов, 13 132 километра.

Галина Васильевна говорит, что отец ничего не рассказывал о войне. Как, кстати, многие фронтовики. На память остались только немногие фотографии военных лет. На обороте одного совсем выцветшего снимка мужчины в военной форме - надпись четким почерком: "Фотографировался в городе Медыне в своей роте, посылаю на память 23 января 1942 года". На еще одной испорченной временем фотографии - женщина, мальчик и маленькая девочка - жена и дети солдата. Этот снимок Василий Усачев, как рассказывает его дочь, пронес с собой всю войну и привез обратно домой.

Послевоенная елка

Как ее отец уходил на фронт, маленькая Галя, ей тогда было всего четыре года, не запомнила, а вот его возвращение после войны врезалось в память. Это был декабрь 1945 года. Девочка училась во втором классе.

- В школе один учебник тогда выдавали на семь учеников, и мы после уроков с подружкой пришли ко мне домой, чтобы переписать домашнее задание, - вспоминает Галина Васильевна. - Сначала мне бросился в глаза вещмешок, который лежал под вешалкой. Зашли в комнату - там беспорядок, какая-то посуда на столе, так что мне даже неудобно стало перед подружкой. Навстречу вышла мама, взволнованная и растерянная. А во второй комнате я увидела мужчину в военной форме и поняла, что это мой папа вернулся...

Как вспоминает жительница Саратова, вскоре после возвращения они с отцом пошли на рынок, купили там орешки и елку. Дома отец сам сколотил крест для елки и даже прибил его к полу, чтобы крепче держалась. На праздник пришло много соседских детей.

- Откуда-то достали бумагу, которая была страшным дефицитом, и я сделала из нее пакетики, - рассказывает Галина Васильевна. - На пакетиках написала имена детей, которые должны были прийти, и в каждый положили по маленькому кусочку тыквы, которую испекла мама, вместо конфет.

Когда дети праздновали Новый год, пришли соседки, смотрели на них и плакали: не у всех мужья вернулись с войны.

Василий Усачев до войны работал водителем на предприятии, которое занималось геологоразведкой газа и нефти. Отвоевав, вновь вернулся в ту же самую организацию. Проработал там около сорока лет.

- Много времени проводил в командировках, когда приезжал домой, никогда нас не ругал. Мне кажется, лучшего отца, чем мой, не могло быть, - говорит Галина Васильевна.

Сорок лет спустя

У фотографии солдата, оставившего свою фамилию на стене рейхстага, интересная история. Сорок лет спустя, в 1985 году, к юбилею Победы была напечатана большим тиражом открытка с этим фотоснимком, в результате чего он и получил известность.

Весной прошлого года в журнале "Родина" (входит в издательский дом "Российская газета") вышла большая публикация, посвященная участнику войны Семену Ивановичу Усачеву. Журналист Мария Руденко встретилась с ветераном, которому тогда было 93 года. Судя по всему именно этого человека сфотографировал фотокорреспондент Морозов. Интересно, что сам Семен Иванович, как это он подчеркивал в разговоре с корреспондентом, в штурме рейхстага и в боях за Берлин не участвовал. Воевал в составе Второго Белорусского фронта севернее германской столицы и в Берлин попал 9 мая, уже после окончания боевых действий. По словам ветерана, стены рейхстага к этому времени были заполнены надписями наших солдат и офицеров, поэтому он попросил водителя подогнать грузовик поближе, встал на борт кузова и так сумел дотянуться до еще свободного места, где оставил свой автограф.

Ранее в СМИ и соцсетях в качестве человека, изображенного на памятном снимке, не раз назывались другие ветераны. Среди них ездовой при резерве офицерского состава 18-й армии Михаил Филиппович Усачев, после войны жил в Челябинске, зенитчик Петр Иванович Усачев из Ташкента, танкист Павел Степанович Усачев из Ульяновска, Николай Усачев из Кировской области. На сайте посольства РФ в Германии к Дню Победы прошла выставка фотоматериалов из архива РИА Новости, там красноармеец на этой фотографии назван Егором Усачевым. Ничего необычного здесь нет. Фотография сделана со спины, вполне возможно, человек и не догадывался, что его снимают. А расписывались на рейхстаге в те дни тысячи солдат и офицеров. Да и пытались опознать себя на снимке ветераны и их родственники несколько десятков лет спустя. Вероятность ошибки не исключена. Конечно, интересно, кто из однофамильцев изображен на фотографии. Но по большому счету так ли уж это важно? Главное - все они дошли до Берлина.

"Мне все снятся военной поры пустыри"

Во время войны семья красноармейца Василия Усачева жила в Саратове. Как вспоминает его дочка, к концу войны в городе не осталось заборов, все разобрали на отопление.

- Мать по шестнадцать часов в сутки работала в военном госпитале, мы ее почти не видели, в детский садик меня отводил и забирал старший брат Коля, он был и за папу, и за маму, - рассказывает Галина Васильевна.

Однажды, когда катались с горки, в большие сани набилось много детей, они перевернулись, все полетели вверх тормашками.

- Мне лезвием конька рассекло нос, я реву, а брат просит, чтобы я открыла лицо: хотел убедиться, что глаза остались целыми, отвел меня в больницу, нос зашили. В другой раз катались на лодке по Волге и чуть не утонули. После таких происшествий брат просил, чтобы я ничего не рассказывала маме, мол, иначе больше не будет брать с собой, и я молчала, - вспоминает Галина Васильевна.

Однажды дети получили по карточкам продукты, и вместо сахара им дали финики. Мама очень расстроилась, ведь сахар можно было добавлять в кашу. Каждый день Гале давали несколько фиников, она подсмотрела, где они лежат, и стала потихоньку их оттуда таскать, пока брат это не обнаружил и не перепрятал.

Мимо дома, где жила семья, возили машинами с комбикормового завода жмых, или "колбу", как его называли. Этот примитивный продукт у детей военной поры считался самым большим лакомством. На повороте на соседнюю улицу машины снижали скорость. Там в кузов грузовика забирались мальчишки и старались сбросить жмых на дорогу, а малышня собирала лакомство. Совсем недалеко на этой же улице был военный госпиталь, и дети потом угощали там раненых бойцов этим колбом.