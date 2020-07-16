Как режим самоизоляции помог омичкам открыть свой бизнес

В условиях пандемии коронавируса Covid-19 многие предприниматели были вынуждены экстренно переформатировать бизнес, чтобы удержаться на плаву. В наиболее сложной ситуации оказались представители сферы услуг, закрывшие свои заведения.

Однако пока одни подсчитывали убытки и сетовали на кризис, другие использовали внеплановые каникулы для того, чтобы рискнуть и запустить новый проект.

Омички Надежда Крехова и Алла Шейфер в период самоизоляции открыли свое дело - дамский салон-ателье с возможностью индивидуальной подгонки вещей по фигуре. Капсульные коллекции начинающих модельеров оказались востребованы. За два месяца салон Silno.Krasivo вышел на самоокупаемость, а одежду из Омска теперь заказывают не только сибирячки, но и модницы из других российских регионов.

- Пандемия, действительно, стала стартом для нашего совместного проекта, - признаются предпринимательницы. - Благодаря режиму самоизоляции мы не только смогли воплотить наши идеи в жизнь, но и быстро выйти на рынок и набрать обороты. На швейное производство непросто найти опытных и квалифицированных сотрудников. Но мы закрыли все вакансии за неделю - в салон пришли работать сокращенные с других предприятий швеи и конструкторы. А еще нам оказалось на руку закрытие крупных торговых комплексов. Соскучившиеся по шопингу покупательницы пришли к нам.

История бизнеса Надежды и Аллы - отличный пример того, как можно монетизировать свое хобби.

- По образованию я экономист, работала в консалтинговой фирме, а шитьем увлеклась в декрете, - рассказывает Надежда Крехова. - Мне захотелось одевать своих дочек-двойняшек Соню и Лизу красиво и небанально. Покупала интересные ткани, придумывала для всей нашей семьи одежду в едином стиле Family Look. На улице на нас обращали внимание; подходили мамы с детьми и спрашивали, где можно купить такие вещи. И вот однажды я взяла первый заказ. А потом сработал эффект сарафанного радио - пошли другие клиенты.

Из декрета Надежда не вышла. Начала шить на дому. Увлеклась стилистикой, историей моды, разработкой лекал для разных типов фигуры. Но супруг от "домашнего цеха" был не в восторге - ведь вся квартира была завалена эскизами и рулонами ткани.

- Он предложил мне давать пять тысяч рублей в месяц, чтобы я сняла маленький офис и вывезла туда все оборудование, - говорит Надежда. - Так я открыла свое первое ателье для узкого круга заказчиков. Но индивидуальный пошив практически не приносил прибыли, так как его себестоимость слишком высокая. К примеру, недельная работа над платьем для клиентки с подбором ткани и тремя примерками должна стоить пятнадцать тысяч рублей - чтобы не быть в убытке. Это дорого. Поэтому многим проще купить наряд в магазине, хотя он не будет сидеть идеально. В последнее время я постоянно думала над тем, как оптимизировать пошивочный процесс и найти выход.

А Алла Шейфер как раз владела магазином женской одежды. Более десяти лет возила для омичек вещи из Китая, Турции, Киргизии и других стран. Однако дела шли не сказать, чтобы хорошо. Появилось слишком много конкурентов. В Омске открылись бутики известных федеральных брендов, а постоянные покупательницы начали заказывать вещи по интернету или в совместных покупках - ведь так дешевле. И Алла все чаще задумывалась над тем, чтобы начать шить одежду для своего магазина в Омске.

Встретились предпринимательницы совершенно случайно. В доме случился порыв трубы, и их квартиры затопило. Так и познакомились - во время борьбы с потопом. Оказалось, что соседок волнуют одни и те же проблемы - как вывести на новый уровень бизнес в сфере женской одежды.

- Выяснилось, что мы мечтаем практически об одном и том же. Шить и продавать качественные и современные вещи обычным женщинам разного возраста и с разным типом фигуры, - рассказывают они. - Помните, в советское время были комбинаты бытового обслуживания? В них можно было не только выбрать ткань и заказать пошив, но и подогнать понравившееся изделие по своему усмотрению. Например, укоротить длину, подогнуть рукав или сделать вышивку. А еще нас обеих очень вдохновлял пример Ikea как конструктора мебели. Было бы неплохо создать женский гардероб-конструктор, думали мы. Чтобы все вещи в нем сочетались между собой, и наши покупательницы всегда могли выглядеть элегантно. Мыслили мы в одном направлении, просто нам не хватало опыта друг друга.

В тот же вечер Надежда и Алла решили, что им необходимо объединиться, и заказали свой первый километр ткани. Но тут грянула пандемия. В последний день перед закрытием торговых центров Надежда успела вывезти из офиса швейное оборудование.

- Мы были в полной растерянности, ведь работа и магазина, и ателье остановилась на неопределенный срок, - рассказывают омички. - Но посоветовались и решили не откладывать запуск совместного проекта, а браться за дело прямо сейчас. Нам повезло, что мы жили в одном подъезде, поэтому режим самоизоляции не нарушали. Первые капсульные коллекции отшивали на дому, осваивали социальные сети, рассказывали о своих задумках подписчикам.

Когда в Омске ввели первые послабления, предпринимательницы переоборудовали часть магазина под швейный цех и сделали ремонт. А когда небольшим торговым точкам разрешили открыться - салон-ателье уже был полностью готов к работе.

- Мы не ожидали, что в первые дни у нас не будет отбоя от покупательниц, - рассказывают хозяйки салона. - А оказалось, что очень многие дамы поправились за два месяца самоизоляции, и им просто было нечего надеть. Чтобы удовлетворить спрос, пришлось нанять швей и конструкторов. Так наш маленький коллектив из двух человек вырос до восьми.

Предпринимательницы говорят, что пандемия научила их не бояться идти на риск и быстро принимать решения в зависимости от ситуации.

- Социальные сети привели к нам покупательниц из других регионов - мы тут же придумали виртуальную примерочную и начали работать с курьерскими службами. Не смогли подобрать одной даме вещи по размеру - расширили модельный ряд, - рассказывают омички. - Перспективы диктуют рынок и обстоятельства.

Комментарий

Александр Дерябин, вице-президент Омского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России":

- Кризис - это действительно время возможностей и перезагрузки. Чтобы достичь своих целей и повысить эффективность, необходимо выйти из зоны комфорта. Поэтому период пандемии - для предпринимателей прежде всего стимул, чтобы "пересобрать" свой бизнес, найти новые форматы и стратегии. Я руковожу федеральной акселерационной программой ScaleUp, направленной на развитие малого и среднего бизнеса. Для многих наших подопечных - молодых и амбициозных омских предпринимателей - режим самоизоляции стал отличным мотиватором. К примеру, Чеслав Васьковский занимался автострахованием физических лиц, выезжающих в Казахстан. Когда закрыли границы, он остался без клиентов. Но предприниматель не опустил руки, переориентировался на юридических лиц и стал зарабатывать больше. А когда границы откроют, то к нему вернутся и прежние клиенты. Александр Вьюн и Дмитрий Войнов занимались автоматизацией бизнес-процессов в ресторанах и тоже потеряли заказчиков. Но благодаря этому удару они обратили внимание на другие сферы, где их деятельность оказалась не менее востребованной. А Михаил Карант, продающий спортивное оборудование в интернете, только за апрель получил выручку больше, чем за весь прошлый год, так как фитнес-клубы не работали. И таких примеров много. Когда ты осознаешь, что твоему проекту может прийти конец, то начинаешь делать все возможное, чтобы его спасти. И обязательно находятся идеи, которые станут драйверами для дальнейшего роста.