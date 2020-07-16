В Омске вновь зафиксировали выбросы ядовитого газа

В центре Омска зафиксировали содержание в атмосфере хлорида водорода, превышающее норму в 2,5 раза.

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха повышенный, - сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Содержание хлорида водорода составило 2,5 ПДК в Центральном административном округе.

Выбросы опасного хлороводорода в Омске происходят регулярно. Только в июле превышения ПДК в городе были зафиксированы трижды.

Вероятным источником загрязнения является предприятие, имеющее гальваническое производство. Однако найти виновников ядовитых выбросов в атмосферу в регионе не могут уже на протяжении нескольких лет.