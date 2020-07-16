В Сибири растет популярность интернет-сервисов для поиска подработки

Площадки с разовыми заданиями от заказчиков помогают найти выход из ситуации потерявшим работу в период пандемии.

В Омской области официально зарегистрировано 37 тысяч безработных. Треть из них оказалась на бирже труда из-за коронавируса. Аналогичная ситуация складывается и в других сибирских регионах. К примеру, в Новосибирске на учете в службе занятости состоит более пятидесяти тысяч человек. В Томске количество безработных с начала года выросло в три раза.

В наиболее пострадавших от кризиса сферах, таких как "искусство, развлечения", "туризм, рестораны" и "маркетинг, реклама, PR" количество предложений от работодателей снизилось на тридцать-пятьдесят процентов. Кафе, рестораны, гостиницы и кинотеатры до сих пор закрыты.

- Я работала в SPA-салоне администратором, - рассказывает омичка Елена Андреева. - Когда нам разрешат принимать клиентов - пока неизвестно. Хозяйка заведения не в состоянии выплачивать нам зарплату - ведь ей необходимо платить и аренду, и коммуналку. В поисках хоть какой-то подработки мы с подругой перерыли весь интернет. И случайно обнаружили на одной из интернет-площадок задание из нашего города - помыть квартиру после переезда за три тысячи рублей. В тот же вечер мы заработали эти деньги. Теперь мы мониторим онлайн-сервисы ежедневно, публикуем объявления о своих услугах и не сидим без дела. Подумываем даже о том, чтобы открыть маленькую клининговую компанию.

По данным экспертов, рынок онлайн-заказов мелких услуг в России достигает объемов в пятьдесят миллиардов рублей. Сервисы-гиганты по поиску исполнителей YouDo, Profi.ru и другие популярны во всем мире и в крупных городах нашей страны. Однако жители Сибири до недавнего времени предпочитали искать мастеров или "мужей на час" по старинке - при помощи сарафанного радио или на бесплатных досках объявлений вроде Avito.

Теперь же на онлайн-платформах ежедневно регистрируются десятки исполнителей и заказчиков с периферии. Задания самые разные. От разовых поручений типа прибить гардину, присмотреть за кошкой, пока хозяева животного в отпуске, до постоянной занятости.

- Я пользуюсь данным сервисом уже несколько месяцев, - говорит программист Роман Казанцев. - В отличие от досок объявлений, это удобно и безопасно. Во-первых, можно посмотреть рейтинг исполнителя на сервисе, увидеть фотографии его работ, почитать отзывы других клиентов. Во-вторых, здесь предусмотрен механизм безопасной оплаты. Деньги до полного выполнения задания находятся на специальном счете, а исполнитель их получит только после того, как подтвердит выполнение работы.

По словам экспертов в сфере рекрутинга, популярность частичной, проектной и других непостоянных форм занятости - один из ярких трендов на рынке труда в период пандемии.

- Фриланс-платформы изначально были ориентированы на разовое выполнение заданий, а сейчас расширяют спектр возможностей, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. - С другой стороны, на крупнейших сайтах по поиску работу также в период самоизоляции стало появляться все больше вакансий с гибкими формами занятости. Например, на hh.ru появились новые разделы временной работы в поиске вакансий. Теперь вместо одного фильтра "Временная работа" появился большой раздел "Подработка" с несколькими подразделами - разовое задание, неполный день, временная работа, от четырех часов в день, по выходным и по вечерам.

Рекрутеры считают, что конкуренции между фриланс-платформами и сайтами по поиску работы не образовалось: первые ориентированы на фрилансеров, вторые - на максимально широкую аудиторию всех, кто ищет работу.

Между тем

В Новосибирске постепенно восстанавливается рынок труда. Специалисты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали статистику вакансий за июнь 2020 года. Количество предложений, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на одиннадцать процентов - тогда как с марта число свободных рабочих мест только уменьшалось. При этом Новосибирская область пока не достигла уровня прошлого года - в июне 2019-го предложений на рынке труда было на двенадцать процентов больше. Эксперты отметили, что регион "приходит в себя" медленнее, чем Россия в целом: в стране количество вакансий в июне нынешнего года выросло, по сравнению с маем, на 34 процента, а падение к уровню июня 2019-го составляет всего два процента.

Растет активность не только работодателей, но и соискателей: количество резюме в Новосибирской области в июне увеличилось на три процента по сравнению с маем, и на двадцать процентов - по сравнению с июнем прошлого года. В России эти показатели составили пять и четырнадцать процентов соответственно.

Подготовила Нина Рузанова