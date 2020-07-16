Дзюба повторил рекорд результативности в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил в Российской премьер-лиге 17-й гол, повторив свой рекорд результативности.

В матче 29-го тура "Зенит" принимал "Оренбург" и победил со счётом 4:1. Автором последнего года питерцев стал Артем Дзюба, для которого этот гол стал 17-м в сезоне.

Благодаря этому он повторил собственный рекорд результативности, который он установил в сезоне-2013/14, когда выступал за "Ростов".

В заключительном туре Дзюба имеет шансы обновить свое достижение.

Капитан сборной России лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ. При этом 7 голов он забил с 11-метровых ударов.