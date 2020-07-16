Младшеклассников из сгоревшей вологодской школы переведут в детсад

Власти Вологодской области решили, где будут учиться дети из сгоревшей сельской школы. В деревянное здание ударила молния и спасти его не смогли.

"РГ" рассказывала об этом ЧП, которое произошло в селе Шебеньгский Погост Тарногского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03.37. С огнем справились к пяти часам утра. Деревянное здание сгорело полностью.

В школе обучались 30 детей с первого по девятый классы. Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, старшеклассников будут возить в районный центр - село Тарногский Городок. Расстояние - 10 километров. Областной департамент дорожного хозяйства и транспорта проверит состояние этой трассы.

Для младших классов оборудуют помещения в местном детском саду. Здесь есть возможность сделать дополнительные помещения для учебы, раздевалку, а пищеблок будет общим.

Власти заверили, что все дети из села Шебеньгский Погост 1 сентября пойдут в школу.