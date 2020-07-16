Страх второй волны ковида пересилил тревоги за вывоз мусора

Новости

Губернатор Охлахомы стал первым главой штата, заразившимся коронавирусом 08:33
В Бангладеш арестован владелец клиники за выдачу справок о COVID-19 08:27
Видео: иностранцев впечатлил едущий с грузом по реке КамАЗ 08:25
NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года 08:24
Болсонаро примет присягу у нового министра по "удаленке" 08:16
Онколог назвал симптом, который ошибочно принимают за гастрит 07:52
В Бурятии восемь человек заразились COVID-19 во время съемок клипа 07:50
В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом 07:45
Десять человек эвакуировали в Иркутске из подтопленных ливнем домов 07:43
Как изменилось отношение россиян к каршерингу на фоне пандемии 07:28
В Приморье пьяный водитель снес забор и разрушил школьное крыльцо 07:27
СМИ: У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение 06:50
В Биробиджане подросток получил травму головы на детской площадке 06:44
Болтон не исключил встречи Трампа и Ким Чен Ына в октябре 06:40
В Благовещенске зафиксирован температурный рекорд 06:27
Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции 06:23
Twitter возобновил работу большинства аккаунтов 06:22
В Приморье начали работать рестораны, базы отдыха и хостелы 06:15
Сенат США рассмотрит вопрос о запрете приложения TikTok 06:10
Илон Маск впервые оказался в десятке богатейших людей планеты 05:48
На главу камчатского лесничества завели дело о служебном подлоге 05:46
Трамп не исключил санкций в отношении членов Компартии Китая 05:35
На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей 05:02
Ученые озвучили причину аномальной жары в Сибири 04:59
Трамп неожиданно сменил руководителя своего предвыборного штаба 04:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 08:00
Рубрика: Общество

Страх второй волны ковида пересилил тревоги за вывоз мусора

Текст: Татьяна Ткачева
Чего боятся россияне на фоне борьбы с COVID-19, в очередной раз выяснили авторы "Национального индекса тревожностей". Замеры настроений проводят регулярно, анализируя то, что пишут в СМИ и обсуждают в соцсетях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в конце прошлого года россиян больше всего волновала "плохая медицина", теплая зима и проблемы с вывозом мусора, то с апреля по июнь этого года фобии были связаны с "коронакризисом" и изменением привычного уклада жизни.

Безработица и экология

Результаты исследования за второй квартал 2020 года представило коммуникационное агентство КРОС. "Национальный индекс" показывает доминирующие в обществе тревоги, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Методика учитывает длительность информационного "эха" в масс-медиа, а также активность обсуждения темы в соцсетях.

Фото: iStock
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

"Это позволяет изучить "серую зону" фобий: регулярные соцопросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать повестку, опираясь на частную жизнь граждан, - пояснили в агентстве КРОС. - Для проведения исследования за второй квартал 2020 года было проанализировано более 135 тысяч сообщений в СМИ и более 1,3 миллиона постов в социальных медиа".

Тройку лидеров составили: тревога о потере работы и дохода в связи с кризисом, изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция), страх перед цифровым "рабством" и штрафами за нарушение карантинных мер.

Далее по значимости идут сорванный отпуск и недоверие к официальным данным о числе заболевших коронавирусом. В топ-10 "тревожных" тем вошли экологические проблемы (в связи с разливом топлива в Норильске), недоступность качественной медпомощи, возможный "возврат в 90-е" в экономике и международная напряженность.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Психолог рассказал, как COVID-19 изменил мысли и сознание людей

Для сравнения, в первом квартале, наряду с COVID-19 и его влиянием на экономику, россиян волновали политические изменения, цены на нефть, аномальная зима и "черное небо" над Красноярском.

Повестка СМИ и соцсетей в последние месяцы была на удивление однородной. Впервые за время наблюдений не нашлось серьезных расхождений между проблемами, которые поднимались журналистами, и тем, что обсуждали в интернете обыватели.

Ранее "несинхронность" проявлялась, например, по вопросу о третьей мировой войне или войне с Турцией. Когда обострение на международном фронте волновало СМИ, в соцсетях царило новогоднее затишье. Спустя пару месяцев "народный" сегмент интернета всколыхнули события в Персидском заливе - на фоне сдержанной реакции журналистов. В конце 2019-го в разряд псевдофобий попали автобусные аварии и бытовое насилие. СМИ развивали дискуссию о смертной казни, об ужесточении ответственности перевозчиков… Пользователи соцсетей подключаться не спешили.

Хотят в отпуск

В апреле - июне самыми "беспокойными" регионами оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Там активнее всего обсуждали негативные последствия от "антивирусных" ограничений, опасаясь остаться без денег, и проговаривали свой стресс от перехода жизни на новые рельсы.

Фото: iStock
Ученые: Уровень дохода все-таки влияет на счастье людей

"Заморозка" экономики также заметно тревожила людей в Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областях. В данном случае информационное волнение - не "фантомная боль", его обоснованность подтверждается и другими данными, уточнили в КРОС. Так, в ходе опроса, проведенного в конце мая Высшей школой экономики, 60 процентов респондентов сообщили о снижении своих доходов за время эпидемии. Каждый третий признался, что стал получать значительно меньше, а 13 процентов лишились заработка полностью. Крупные банки и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщали, что весной увеличилась доля просроченных кредитов.

Бытовые изменения, вызванные режимом самоизоляции, сильно действовали на нервы жителям не только столиц, но и, к примеру, Новосибирска. "Люди лишились привычного досуга. Работа и учеба на удаленке для многих оказались неудобными. При этом эксперты отмечают, что нам придется научиться жить с коронавирусом, приспосабливаться к новым условиям", - отметили авторы "Национального индекса".

Фото: iStock
Рабство на удаленке: Как правильно организовать дистанционную работу

Что до цифрового "рабства", то компанию встревоженным этой темой москвичам и петербуржцам составили соотечественники из Кемеровской области, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Множество публикаций в СМИ и соцсетях было посвящено сбоям "Социального мониторинга", неправомерно выписанным штрафам и утечкам личных данных. Люди защищают личное пространство и боятся слежки, не понимая, уйдет ли "тотальный контроль" вместе с эпидемией или останется навсегда.

Кубань и Крым - в лидерах по переживаниям насчет сорванных отпусков. Закрытие границ, курортов и гостиниц обрушило для многих планы на летний отдых и мощно ударило по турбизнесу. В июле, как известно, для отпускников все же открылась возможность побывать у Черного моря, но части граждан из-за падения доходов теперь не хватает на это денег.

Не вирусом единым

Вместе с тем, жителей регионов продолжают волновать проблемы, не связанные с эпидемией. Во втором квартале экологические страхи подстегнула авария в Норильске. По количеству обсуждений этой темы в соцсетях лидируют Архангельская область и Красноярский край.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Памфилова: ЦИК продолжит разоблачать фейки про голосование по поправкам

В фокусе внимания оставались поправки к Конституции РФ. Если в первом квартале обсуждались сами изменения документа, то во втором - процедура голосования. Новый формат потребовал разъяснений ЦИК РФ.

"Показательно, как обсуждали доступ наблюдателей на участки. Сначала доминировали опасения, что их не будет. Ближе к старту голосования стало известно о регистрации значительного числа независимых наблюдателей - и тревога сошла на нет", - подчеркнули авторы исследования.

Гонку вооружений и международную напряженность в основном обсуждали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

В регионах Общество Соцсфера Социология Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети Наука и образование Высшая школа экономики Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Архангельская область СФО Красноярский край СЗФО Калининградская область ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет