Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка

В Петербурге заключен под стражу мужчина, который несколько дней назад ограбил отделение банка на проспекте Ветеранов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам мужчина просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, злоумышленник ворвался в отделение банка, шесть раз выстрелил в воздух из травматического пистолета и потребовал денег. Перепуганная кассир выдала ему 3,5 миллиона рублей.

Мужчина скрылся с деньгами. Задержали его в квартире на проспекте Героев. При этом при себе у мужчины оказалось только 1,7 миллиона рублей. Оставшуюся сумму мужчина успел потратить.