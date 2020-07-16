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16.07.2020 18:09
Рубрика: Происшествия

Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге заключен под стражу мужчина, который несколько дней назад ограбил отделение банка на проспекте Ветеранов.

В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам мужчина просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, злоумышленник ворвался в отделение банка, шесть раз выстрелил в воздух из травматического пистолета и потребовал денег. Перепуганная кассир выдала ему 3,5 миллиона рублей.

Мужчина скрылся с деньгами. Задержали его в квартире на проспекте Героев. При этом при себе у мужчины оказалось только 1,7 миллиона рублей. Оставшуюся сумму мужчина успел потратить.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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