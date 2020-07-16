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16.07.2020 11:55
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк в медицинской маске

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга сообщила о задержании подозреваемого в ограблении банка на проспекте Ветеранов. В минувшую субботу мужчина ворвался в банк в медицинской маске и похитил 3,5 миллиона рублей.

Фото: https://www.facebook.com/kompromiss.mgn
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанному 42 года. Мужчина живет неподалеку, на проспекте Героев. В его квартире нашли травматический пистолет, патроны и одежду, в которой гангстер совершил нападение.

Также обнаружены деньги в размере 1 миллиона 745 тысяч рублей. Оставшиеся средства, по данным полиции, мужчина уже успел потратить.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой". Пока мужчина общается с полицейскими. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Сторона следствия будет ходатайствовать об аресте.

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