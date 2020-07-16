В Петербурге Росгвардия будет охранять трамваи и троллейбусы

В Петербурге после череды нападений на кондукторов трамваев и троллейбусов, а также на пассажиров, на электротранспорте ввели охрану.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, теперь в трамваях и троллейбусах появятся тревожные кнопки. В случае ЧП водитель может немедленно вызвать вневедомственную охрану.

Ранее тревожные кнопки появились у бригад скорой помощи.

В самом "Горэлектротрансе" говорят, что обратиться во вневедомственную охрану предприятие заставила жизнь. Периодически в трамваях и троллейбусах отдельные пассажиры ведут себя агрессивно, например, нападают на кондукторов. Кондукторы - это зачастую женщины хрупкого сложения, они не могут дать отпор обидчикам.

Каждый раз предприятие обращается в полицию. Но это занимает время и оперативно пресечь правонарушение не получается. Вневедомственная охрана же сможет приезжать за несколько минут, что позволит эффективно пресекать деятельность хулиганов.