Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19

Запланированный на сегодня матч 29-го тура чемпионата страны между ФК "Тамбов" и "Сочи" не состоится. Как сообщает официальный сайт Российской премьер лиги, сочинцы не смогут выйти на поле стадиона в Нижнем Новгороде, так как чуть ли не половина команды "барсов" заболела COVID-19.

"Девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства - "Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова", - говорится в информации РПЛ.

На данный момент неизвестно, конкретно у кого из игроков и сотрудников клуба был выявлен коронавирус. И находится ли среди заболевших главная звезда "Сочи" - нападающий Александр Кокорин.

Напомним, в первом после рестарта первенства матче в такой же ситуации оказался клуб "Ростов". Тогда сочинцы отказались перенести игру на 19 июля, и на поле против основы черноморской команды вышел юношеский состав дончан. В том скандальном поединке "барсы" разгромили юных соперников со счетом 10:1.